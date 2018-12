A tarde num minuto

Acordo alcançado resulta numa coima que representa menos de 1% da faturação. Penalização por cartel nos seguros de acidentes de trabalho poderia chegar a 10% do total.

A Fidelidade e a Multicare vão pagar uma coima de 12 milhões de euros, valor que fica longe das multas mais pesadas já aplicadas pela AdC. No topo desse ranking está uma multa de 53 milhões de euros.

Em outubro o excedente tinha encolhido para 259 milhões. O pagamento do subsídio de Natal por inteiro à Função Pública em novembro fez deslizar o saldo para um défice de 624 milhões de euros.

Por causa das greves e das tolerâncias de ponto, Governo estende até 2 de janeiro o prazo para contribuintes pagarem impostos, nomeadamente os que estão a ser regularizados em prestações.

O Novo Banco concluiu a venda da posição de 87,5% que detinha no BES Vénétie a uma empresa do fundo francês Cerberus, anunciou a empresa. Operação melhora rácio do banco em 30 pontos base.