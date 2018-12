Numa altura de descanso nos trabalhos do Eurogrupo, Mário Centeno não quis deixar passar a época festiva em branco e ofereceu aos homólogos europeus um “produto de casa”. “Da viagem do elefante” à “Viagem a Portugal” de José Saramago, Centeno partilhou esta manhã no Twitter uma fotografia com vários livros do Nobel português, traduzidos em várias línguas europeias, uma forma de dar presentes do seu “prémio Nobel favorito” a outros ministros das Finanças da Europa.

“Nesta época, tempo para recarregar baterias, ofereci aos colegas do Eurogrupo um livro do meu Nobel favorito, José Saramago”, escreveu Mário Centeno na publicação da rede social.

O ministro das Finanças português recorda ainda, na publicação, o convite aos prémios Nobel da Economia para discursarem no Eurogrupo. Em causa, os convites ao francês Jean Tirole que, em maio concedeu uma entrevista ao ECO, e ao britânico Christopher Pissarides, que prevê a destruição de 10% a 30% dos postos de trabalho existentes devido à revolução digital e de inteligência.

Por ocasião da comemoração dos 20 anos do euro, Mário Centeno disse, em comunicado, que espera ver em 2019 vontade de reforçar a União Económica e Monetária. “A sua importância e o seu impacto durante as duas primeiras décadas da sua história são incontestáveis, mas o seu futuro permanece por escrever. A responsabilidade que pesa sobre nós é, assim, histórica”, sublinhou o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo.