Mário Centeno está a devolver rendimentos aos funcionários públicos e aos trabalhadores do privado. Tem as contas públicas em ordem, a economia a crescer (embora menos) e a taxa de desemprego a cair. Mas as greves e as falhas nos serviços públicos têm dado dores de cabeça ao Governo que, a menos de um ano das eleições, se apressa a dar provas do investimento que tem feito.

Esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro das Finanças desfiou um conjunto de medidas adotadas pelo Governo, que já entraram em vigor ou ainda vão entrar, com as quais tentou mostrar que não faz sentido acusar o Executivo de falta de aposta do Estado nos serviços públicos. A lista é transversal, percorrendo vários ministérios, e está recheada de números.

“Estes números são bem reveladores do investimento nos serviços públicos e nos seus trabalhadores que este Governo tem assumido de forma convicta”, disse Mário Centeno.

As medidas elencadas “uma a uma” pelo ministro das Finanças é a seguinte: