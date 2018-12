Os trabalhadores do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deverão fazer greve nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, avança a RTP, notando que deverão aderir ao protesto 400 profissionais. Contactado pelo ECO, fonte do SEF explica, contudo, que ainda não foi entregue nenhuma convotória oficial.

De acordo com o Público, o Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras tinha entregado um pré-aviso de greve, no início do mês, um aviso que o SEF diz ter sido o único a dar entrada até ao momento.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF), que representa cerca de 80% dos trabalhadores do SEF, explicou ao ECO, que está em causa uma estrutura sindical de menor dimensão (criada em 2017). O sindicato assegurou ainda que, neste momento, estão a decorrer negociações, pelo que não deverá aderir ao protesto referido.

(Notícia atualizada às 19h59)