Tudo começou nos anos 70 com José Vera Jardim, a quem se juntaram Jorge Sampaio, Júlio Castro Caldas e, mais tarde em 1986, Manuel Magalhães e Silva. Com a saída do ex-bastonário Júlio Castro Caldas do escritório – aquela que sempre foi a Jardim, Sampaio, Caldas & Associados – passou a ser a Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva & Associados. Nove anos volvidos, desse mesmo escritório saem agora os dois últimos dos fundadores para criar a Vera Jardim, Magalhães e Silva Advogados.

A razão? “A sociedade já não corresponde ao paradigma sobre o qual nós a tínhamos fundado e feito progredir e, como tal, hoje é uma sociedade com características diferentes, na qual nem eu nem o Dr. Vera Jardim nos revemos”, explica Manuel Magalhães e Silva, em declarações à Advocatus. “O nosso escritório era essencialmente uma fraternidade. Não entrava em linha de conta na distribuição de resultados entre sócios, nem a faturação, nem a angariação de clientes, mas apenas a antiguidade na profissão.

E em 2009 e 2010 já se tinha chegado a um ponto tal que todos os sócios tinham igual antiguidade para distribuição de resultados. O que estava em causa era vestir a camisola e não quem angaria mais clientes ou fatura mais", explicou o advogado que em 2014 já tinha amortizado a sua quota. "Sobretudo quando houve uns acontecimentos no último ano, sobre os quais prefiro não falar ou detalhar porque, ainda assim, tem de haver alguma decência nestas coisas", explica o antigo consultor para os Assuntos Políticos de Jorge Sampaio, em Belém, de 1996 a 2006.

Assim, a partir de 1 de janeiro, o novo escritório passará a ter apenas dois nomes e estará sediado a dois minutos daquele que os dois advogados agora deixam: no número 66, 3º andar, da Av. Duque de Loulé. O objetivo é criar um escritório- boutique, com menos de dez advogados. Focados no contencioso civil, comercial e também o penal e contra ordenacional. “Em 2014 eu também amortizei a minha quota, quando atingi os 70 anos, mas continuei como of counsel. E o Dr. Jardim, tendo amortizado a quota em 2009, continuou a ser consultor da sociedade e a trabalhar em nome dela”. E porque, na visão de Magalhães e Silva, a sociedade, tal como está, “já não é efetivamente a mesma coisa, e por isso vamos partir para um projeto diferente, que corresponda à nossa forma de olhar para a advocacia. É que,”. Porque, até aqui, “estando eu há 323 anos no escritório e sendo o Vera Jardim sócio fundador, não era indiferente a forma como estavam a evoluir as coisas; e, quando houve um comportamento todo ao arrepio destes princípios, esse foi o ponto final”.

O escritório – que agora os dois advogados deixam – manter-se-à na mesma avenida, no número 141. “O meu nome vai sair, a partir do dia 1, mas como o nome do José Vera Jardim estava lá há décadas, assim vai continuar. Mas a sociedade já não vai ser a mesma, apesar de manter mas terá à mesma o nome Jardim, mas claro que não é a mesma sociedade. Nós reconhecemos talento a todos os que ficam, que são excelentes advogados, mas são pessoas novas e que não têm a notoriedade social e profissional que ambos temos. Percebe-se, por isso, que queiram manter o nome Jardim”.