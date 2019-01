A DouroAzul, empresa de Mário Ferreira, vai realizar um open day para contratar 100 novos colaboradores para as áreas de turismo, restauração e hotelaria para a época de 2019.

O evento — o terceiro do género que a empresa realiza — vai decorrer entre 11 e 13 de janeiro num dos navios-hotel do grupo. O objetivo é que os candidatos possam conhecer melhor a empresa, a sua atividade e as funções disponíveis.

“A melhor forma de explicar o que é trabalhar num navio-hotel de uma empresa líder é trazer os candidatos a conhecer esses espaços e, dessa forma, esclarecer todas as eventuais dúvidas que possam existir”, afirma Sara Azevedo, diretora de recursos humanos da DouroAzul.

Sobre o perfil dos candidatos, o diretos de operações da empresa, Carlos de Freitas afirma: “Procuramos candidatos com formação nas áreas do turismo, hotelaria e restauração, mas sobretudo pessoas com vontade de aprender e desenvolver uma carreira num ambiente internacional, apoiados por profissionais qualificados e reconhecidos no mercado“.

No ano que agora se inicia, a DouroAzul terá para além dos 10 navios-hotel no percurso rio Douro entre o Porto e Barca D’Alva, os dois novos navios com 65 cabines duplas que estão em fase de acabamento nos estaleiros de Viana do Castelo.

O Open Day 2019 está sujeito a um número limitado de inscrições, que terão que ser formalizadas através da plataforma de recrutamento da empresa disponível em http://mijobs.mysticinvest.com/ até 6 de janeiro.