As bolsas norte-americanas arrancaram a primeira sessão do ano no vermelho, mas acabaram por recuperar e por encerrar em alta ligeira, impulsionadas pelo setor energético. Isto num dia em que os preços do petróleo valorizaram, perante os sinais de que a Arábia Saudita vai cortar a produção da matéria-prima, aliviando a saturação do mercado.

O índice de referência S&P 500 fechou a subir 0,13%, para os 2.510,03 pontos. Já o tecnológico Nasdaq somou 0,46%, para os 6.665,94 pontos, enquanto o industrial Dow Jones encerrou acima da linha de água, ao avançar 0,08%, para os 23.346,24 pontos.

A contribuir para este movimento estiveram as petrolíferas. O índice que reúne as maiores cotadas do setor energético valorizou mais de 2% nesta sessão, depois de o petróleo ter registado fortes ganhos nos mercados internacionais.

O barril de Brent, negociado em Londres, avançou 2,4%, ultrapassando os 55 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, subiu 2,7% e negoceia acima dos 46 dólares por barril. Isto depois de a Bloomberg ter dado conta de uma quebra nas exportações de petróleo da Arábia Saudita em dezembro, sinalizando que o país estará a cumprir os cortes de produção definidos no último encontro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A impedir ganhos mais expressivos estiveram os receios dos investidores em torno do abrandamento económico da China. Esta quarta-feira, as autoridades chinesas divulgaram os dados da produção industrial relativos a dezembro, que se situou nos níveis mais baixos desde fevereiro de 2016. O setor está a registar uma contração pela primeira vez em mais de dois anos.