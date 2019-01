A Coca-Cola vai mesmo juntar ao seu portefólio um negócio de café. A Comissão Europeia aprovou a aquisição da cadeia de cafés londrina Costa pela americana Coca-Cola. A notícia sobre este negócio foi avançada no último dia do passado mês de agosto e, passados pouco mais de quatro meses, já há luz verde para a operação.

“A Comissão concluiu que a aquisição proposta não suscitaria problemas de concorrência, uma vez que as empresas não vendem os mesmos produtos e as ligações entre as suas atividades são limitadas”, pode ler-se no comunicado da Comissão Europeia.

O negócio deverá alcançar os 5,1 mil milhões de dólares, segundo avançaram vários meios de comunicação internacionais.

Atualmente, a cadeia de cafés Costa tem mais de 2.400 cafés no Reino Unido e cerca de 1.400 fora do seu país de origem, em 31 mercados. Além do negócio das coffee shops, a Costa conta também com 8.237 vending machines espalhadas por todo o mundo.

Na altura em que o interesse da Coca-Cola nas bebidas quentes foi noticiado, James Quincey, presidente e CEO da empresa americana, disse que este acordo traria novas capacidades e conhecimento ao café. “O nosso sistema pode criar oportunidades de crescimento para a marca Costa no mundo inteiro. As bebidas quentes são um dos poucos segmentos em que a Coca-Cola ainda não tem uma marca global”, afirmou.

Agora, com a aprovação da Comissão Europeia, confirma-se: a Coca-Cola vai mesmo entrar no mercado das bebidas quentes.