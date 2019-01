Espanha criou mais de meio milhão de empregos em 2018

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos espanhóis diminuiu em 210.484 pessoas durante 2018 (menos 6,2%), alcançando um total de 3.202.297, o número mais baixo dos últimos 10 anos.

Segundo os dados publicados hoje em Madrid pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha, durante o mês de dezembro de 2018, o número de desempregados inscritos diminuiu em 50.570 pessoas (menos 1,5%), devido em grande parte à saída do desemprego de 43.874 pessoas no setor dos serviços.

Por outro lado, o número médio de inscritos nos serviços de Segurança Social espanhóis fechou o ano de 2018 com 19.024.165 pessoas ocupadas, um número que apenas foi ultrapassado em 2007, e significa um aumento de 563.965 inscritos em relação a um ano antes (mais 3,06%).

Em dezembro, o aumento de pessoas ocupadas inscritas na Segurança Social foi de 78.541 em relação a novembro (mais 0,41%).