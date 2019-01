Se os bancos europeus querem fazer frente aos norte-americanos, têm de crescer em dimensão. O conselho é de Axel Weber, atual chairman do banco suíço UBS e antigo membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu, que vê o crescimento como a resposta para a expansão dos bancos norte-americanos.

“O que a Europa precisa para alcançar as empresas americanas é de campeões europeus, bancos que são de maior dimensão”, disse Axel Weber em declarações à Bloomberg (acesso condicionado/conteúdo em inglês). Depois da crise financeira, os bancos europeus mostram uma recuperação mais demorada do que os norte-americanos.

Para o responsável, as instituições financeiras norte-americanas vão chegar a cada vez mais mercados. “Não vamos ver apenas os bancos domésticos a tornarem-se mais pan-europeus, mas também os bancos dos EUA a assumir uma participação maior na Europa e na Ásia porque os clientes vão querer exposição global e serviços bancários globais também”.

Mesmo assim, apesar de sinalizar que esta será a melhor solução, o banco suíço ainda não está pronto para aumentar através de acordos ou fusões. “Queremos principalmente crescer organicamente e antes de podermos correr, temos de ser capazes de andar com segurança”, indicou Weber a um jornal suíço, citado pela Bloomberg.

Alguns bancos já têm estudado a hipótese de se juntar a outros, como o Deutsche Bank (que foi presidido pelo próprio Axel Weber), que terá discutido com os acionistas uma fusão com o rival Commerzbank. O Governo alemão também tinha defendido que o país precisa de ter um banco que se afirme forte a nível internacional.