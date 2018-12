A Morais Leitão assessorou a EDP na venda a diversos bancos nacionais de créditos da EDP Serviço Universal no valor aproximado de 385 milhões de euros. Estes créditos tarifários emergiram do direito a recuperar os sobrecustos com a aquisição de energia elétrica aos produtores em regime especial que beneficiem de remuneração garantida, relativos aos anos de 2017 e de 2018.

Estas transações foram anunciadas pela EDP no passado dia 7 de dezembro.

A equipa da Morais Leitão foi liderada pelo sócio de energia e M&A Ricardo Andrade Amaro, tendo contado ainda com a participação da associada Joana Alves Abreu.