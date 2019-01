A Associação Mutualista Montepio Geral e o Banco Montepio desmentem tensões em torno de João Ermida, sendo este um nome consensual entre Tomás Correia e Carlos Tavares para desempenhar funções de presidente do conselho de administração do banco. E reforçam, num comunicado conjunto, que João Ermida ainda se encontra à espera de aval do Banco de Portugal para tomar posse.

O Diário de Notícias refere esta quinta-feira que Tomás Correia e Carlos Tavares não se entendem quanto ao nome de João Ermida para o cargo de chairman do banco detido pela mutualista. O jornal adianta que o mal-estar entre ambos se deve ao facto de João Ermida ter sido sócio de António Godinho, que concorreu contra Tomás Correia nas últimas eleições.

Mas tanto a AMMG como o Banco Montepio desmentem eventuais divergências em torno do nome de João Ermida para o cargo que é atualmente ocupado por Carlos Tavares — acumula funções de CEO e com as de chairman do banco até dia 21 de janeiro.

“Tendo em conta o prazo adicional concedido pelo Banco de Portugal para acumulação das funções de presidente do conselho de administração e de presidente da comissão executiva pelo atual titular, a Associação Mutualista, através do seu presidente, desenvolveu iniciativas, em articulação com o presidente do banco, para encontrar e propor um nome para aquela função com respeito pelo prazo referido”, começam por dizer mutualista e banco num comunicado conjunto emitido esta quinta-feira.

E acrescentam: “Na sequência destas iniciativas, o presidente da AMMG endereçou convite a João Ermida e, atendendo ao período eleitoral na instituição, foi adotado o procedimento de pedido de autorização prévia à respetiva nomeação. Tal pedido foi, como dispõe a regulamentação, devidamente instruído pelo banco – incluindo o parecer favorável da Comissão de Auditoria – e submetido formalmente ao Banco de Portugal com o conhecimento da AMMG”.

No mesmo comunicado, as duas partes adiantam que decorre neste momento o processo de avaliação prévia de João Ermida junto do supervisor. “Como é lógico, nenhuma opinião do supervisor foi ou será emitida antes do final deste processo”, sublinham. O Diário de Notícias refere que há a expectativa de que nome de João Ermida vai ser chumbado pelo Banco de Portugal.

Por fim, AMMG e Banco Montepio “lamentam que, com intuitos que se desconhecem, sejam postas a circular notícias que põem em causa a idoneidade e honorabilidade de diversas pessoas envolvidas, invocando fontes não identificadas e certamente não autorizadas”.

