Comprar casa em Portugal está a ficar cada vez mais caro. É isso que se percebe nos dados da avaliação bancária, mas também nos valores do metro quadrado do Instituto Nacional de Estatística (INE).E o Idealista confirma a tendência, apontando para um aumento de 6,6% nos últimos três meses do ano passado. O valor médio no país superou os 2.000 euros.

Enquanto no mesmo período do ano anterior o valor médio do metro quadrado estava em 1.690 euros, no terceiro trimestre esse valor chegava já aos 1.969 euros. E acabou 2018 nos 2.101 euros, refere o Idealista que baseia estes valores naanálise a 69.977 anúncios que se encontravam na base de dados do seu site no dia 26 de dezembro de 2018.

Nos últimos três meses do ano passado, todas as regiões do país ficaram mais caras para comprar casa, salienta a plataforma, destacando a região Norte, que registou a maior subida de de 9,2%. São, no entanto, as regiões de Lisboa (2.847 euros por metro quadrado), seguida do Algarve (2.064 euros), que continuam a pesar mais na carteira. Do lado oposto, está o Centro do país (1.083 euros), o Alentejo (1.166 euros) e o arquipélago da Madeira (1.597 euros).

Quanto a distritos, é o Porto a registar a maior subida trimestral com 7,5%, seguido de Braga (7,1%) e de Coimbra (6,2%). Apenas os distritos do interior de Vila Real (-1,3%), Guarda (-1%) e Castelo Branco (-0,4%) registaram uma quebra nos preços.

Já no que toca às cidades, destaque para Braga que registou o maior crescimento trimestral dos preços das casas: 12,8%. No entanto, segundo o Idealista, as casas mais caras continuam a ser em Lisboa, Porto e Funchal onde o preço por metro por metro quadrado varia entre os 1.823 da cidade madeirense e os 4.306 euros da capital. Entre outubro e dezembro, Guarda, Castelo e Santarém eram as mais económicas para comprar casa com o metro quadrado a variar entre os 651 euros e os 766 euros.