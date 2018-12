Foram as casas mais visitadas deste ano. Em comum têm vários pontos: são todas casas de luxo e construídas em terras nacionais. Mas, tenhamos os pés bem assentes na terra: não são para todos os bolsos. Nenhuma delas vale menos de um milhão de euros. E, apesar do interesse que suscitaram, continuam disponíveis no mercado imobiliário.

Visitar casas de sonhos, autênticas mansões e palacetes é o passatempo preferido de alguns portugueses. Quem o diz é o Idealista, que escreve em comunicado que “os utilizadores dedicam parte do seu tempo livre a ver casas de luxo na internet”.

Foi precisamente o que o ECO foi fazer. De Lisboa ao Gerês, um desvio para ir a Albufeira, conheça as dez casas de luxo mais visitadas de 2018: