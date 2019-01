A tarde num minuto

A Caixa Geral de Depósitos vendeu a posição que detinha na Inapa ao Estado Português por 15,8 milhões de euros. Contas de 2018 terão impacto negativo de 600 mil euros.

Carlos Tavares vai abrir sete balcões “muito brevemente” em zonas do país menos urbanas. E quer aproveitar o fecho de agências da CGD em algumas localidades para explorar novo conceito “low cost”.

PSD e CDS pretendiam excluir bancos que já devolveram ajudas públicas da obrigação de divulgarem listas de grandes devedores. PS alinha com a esquerda e deverá inviabilizar a exclusão do BCP e do BPI.

Rui Vitória rescindiu contrato com o clube dos encarnados. Durante as quatro épocas em que lá esteve, o Benfica encaixou 425 milhões com a venda de jogadores e gastou 115 milhões.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros um conjunto de novas regras para os drones. Mas a ANAC, o regulador da aviação civil, queria que o Executivo esperasse pelas regras vindas da Europa.