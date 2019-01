As bolsas norte-americanas fecharam a última sessão da semana em forte alta, anulando as perdas registadas na última sessão e terminando a semana com ganhos. Isto num dia em que novos dados relativos ao mercado do emprego, bem como declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana, vieram animar os investidores.

O índice de referência S&P 500 valorizou 3,43%, para os 2.531,94 pontos. Já o industrial Dow Jones avançou 3,29%, para os 23.433,16 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 4,26%, para os 6.738,86 pontos.

Este movimento acontece numa altura em que os investidores estão animados com a evolução da economia dos Estados Unidos. Esta sexta-feira, as autoridades norte-americanas revelaram que foram criados 312 mil postos de trabalho no mês de dezembro, um número que fica muito acima das estimativas dos economistas, que apontavam para 182 mil novos empregos. Ao mesmo tempo, os salários também estão a crescer a um ritmo mais acelerado do que o esperado.

A contribuir para o desempenho positivo dos mercados acionistas estão também as últimas declarações de Jerome Powell. O presidente da Fed indicou que o banco central está preparado para ajustar o ritmo de aumento das taxas de juro — uma política que tem deixado os investidores nervosos — caso a economia dê sinais de abrandamento.

“Vamos ser pacientes enquanto observamos como a economia evolui. Estaremos preparados para ajustar a política rapidamente e para usar todas as ferramentas para apoiar a economia, caso isso seja apropriado”, disse Jerome Powell, durante uma conferência da American Economic Association.