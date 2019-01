O imobiliário continua em alta, principalmente no setor comercial, onde 2018 se mostrou como um ano recorde. Para a CBRE, em 2018 bateu-se um recorde pelo quarto ano consecutivo, onde a consultora superou os mil milhões de euros em volume de negócios em investimentos e promoção, mais 57% face ao ano anterior. Ao todo, foram transacionados cerca de 590 mil metros quadrados, com destaque para a venda dos imóveis da Fidelidade, do Dolce Vita Tejo e dois imóveis do Grupo Dia.

No final do ano passado, a CBRE apresentou um crescimento recorde num total de 1.170 milhões de euros em volume de negócios nas áreas de investimento e promoção e reabilitação. Este número inclui 19 transações, nas quais se incluem 23 edifícios de escritórios, dois centros comerciais, dois hotéis, nove ativos logísticos, cinco edifícios em reabilitação e dos terrenos. No total contam-se cerca de 590 mil metros quadrados, uma área que quase duplicou face a 2017.

Durante este período, a consultora destaca a venda do portefólio da Fidelidade, num total de 277 imóveis, a venda do Dolce Vita Tejo à AXAInvestment Managers — considerado o segundo maior centro comercial do país, e um portefólio de duas bases logísticas do Grupo Dia no Porto e em Torres Novas.

No mercado de escritórios, a “oferta que não tem conseguido fazer face à enorme procura existente”, tornando este setor num dos mais fortes do ano passado. Neste segmento verificou-se um crescimento de 130%, duplicando a equipa responsável por esse departamento. Das 55 transações efetuadas, num total de 52 mil metros quadrados, os destaques foram as vendas do Lagoas Park, da Regus no Marquês de Pombal e do novo escritório das subsidiárias da Marsh&McLennan.

No setor do comércio, foram realizadas mais de 115 transações, num total de 42,5 mil metros quadrados. O top destas transações foram a venda de um imóvel no Parque das Nações ao Grupo Multifood, um terreno ao Leroy Merlin, em Aveiro, e a colocação da H&M no Alameda Shop&Stop (uma superfície comercial pertencente ao Deutsche Bank Portugal situada na zona das Antas, no Porto).

“2018 foi um ano excecional para o mercado imobiliário, e em particular para a CBRE, que continua a crescer e a solidificar a posição de líder no mercado português. Assistimos a um crescimento em praticamente todos os setores, com alguns deles a estabelecer inclusivamente novos recordes de faturação, e aumentámos a nossa equipa para 160 colaboradores, o que significa um crescimento de 20%”, diz Francisco Horta e Costa, diretor geral da CBRE em Portugal, num comunicado enviado às redações.