Mário Centeno foi eleito esta semana o melhor ministro das Finanças da Europa em 2018, pela publicação The Banker, que pertence ao grupo do Financial Times. Após ter completado um ano na presidência do Eurogrupo, Centeno recebeu o prémio, que distingue os responsáveis políticos que “melhor conseguiram estimular o crescimento e estabilizar a economia”.

No seu comentário na SIC, Marques Mendes afirmou que o prémio do ministro das Finanças é merecido. Mário Centeno “é popular e muda a natureza do PS, de partido que não sabe gerir a coisa pública em termos financeiros”.

Luís Marques Mendes constata ainda que o ministro das Finanças tem ganho maior protagonismo mediático nos últimos tempos, considerando este facto uma estratégia por parte do Governo: “A economia vai começar a arrefecer. As pessoas precisam de alguém que vejam como homem do leme e aqui é que o Governo quer usar Mário Centeno”.

O ministro das Finanças “é um ministro muito popular, entra bem nos setores moderados. É o homem das contas certas”, defende Marques Mendes.



No Governo, o comentador da SIC também destaca o maior protagonismo de Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Recorda que esta segunda-feira, o ministro vai aparecer na cerimónia de compra de 22 comboios para a CP, na terça-feira estará no Montijo para a assinatura do acordo com a ANA para o novo aeroporto, na quarta-feira lança um concurso para as obras do Metro de Lisboa e na quinta-feira, em Conselho de Ministro, o Governo deverá aprovar o Programa Nacional de Investimento 2030.

“O Governo faz isto por ter sido acusado de não investir em obras públicas. Vamos a ver se o protagonismo de Pedro Marques não tem outra leitura”, avisa Marques Mendes.

(Notícia atualizada às 21h29)