As ações ordinárias da Inapa valorizaram quase 30% nas quatro sessões realizadas entre o dia em que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vendeu a sua posição ao Estado (28 de dezembro) e o dia do anúncio dessa operação ao mercado (4 de janeiro). Mais: estas quatro sessões foram marcadas por forte apetite comprador, como revela o volume negociado neste período.

Só na passada sexta-feira, dia 4 de janeiro, é que o mercado ficou a saber que o banco público havia vendido a sua posição de 33% na papeleira ao Estado, num negócio avaliado em 15,8 milhões de euros. Mas o contrato da operação data do dia 28 de dezembro, segundo o comunicado da CGD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Neste período, as ações acumularam ganhos de 29,8%, com as sessões a registaram liquidez bem acima do habitual. Por exemplo, na sessão do dia 31 de dezembro foram trocados mais de 1,2 milhões de títulos da Inapa, isto comparado com a média diária de negociação de cerca de 107 mil ações. O desempenho da Inapa nestas quatro sessões compara com a valorização de cerca de 5% do PSI-20, o principal índice nacional.

A Inapa volta esta segunda-feira a estar em destaque na bolsa nacional: chegou a valorizar mais de 5% para 0,0836 euros nos primeiros minutos da sessão. Há momentos as ações já só apresentavam uma valorização de 1% para 0,08 euros.

Em comunicado publicado no site do regulador, a CGD revelou que vendeu toda a posição que detinha na Inapa (148.888.866 ações preferenciais sem direito de voto de que era titular, representativas de 49,47% do total das ações preferenciais sem voto emitidas e de 33,01% do capital social da empresa) ao Estado português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças, numa operação que se vai traduzir numa menos valia de 600 mil euros nas contas do banco.

Inapa valorizou 30% em quatro sessões