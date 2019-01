Revista de imprensa internacional

Os dados sobre a produção industrial na Alemanha apontam para um abrandamento da economia e ampliam os receios de uma recessão. Na Samsung também há razões para preocupações, com a empresa a rever em baixa os resultados para o último trimestre de 2018. Já as empresas chinesas viram o número de patentes de tecnologia concedidas nos EUA aumentar, sendo o único país a registar esta tendência. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Bloomberg

Indústria a cair aumenta risco de recessão na Alemanha

A produção industrial na Alemanha caiu 1,9% em novembro, depois de uma queda de 0,8% em agosto, resultados que sinalizam um abrandamento. O desempenho foi influenciado principalmente por bens de consumo e energia. Quando se compara com a produção com o mesmo período do ano anterior, a queda é de 4,7%, a maior descida desde 2009. Estes dados, em conjunto com outros indicadores, fez aumentar as preocupações de entrar numa recessão.

Financial Times

Patentes de tecnologia concedidas a empresas chinesas nos EUA aumentam

A China foi o único país que viu o número de patentes de tecnologia concedidas às suas empresas nos EUA aumentar, no ano passado. Foram cerca de 12,589 as patentes obtidas pelas empresas chinesas que representam, no entanto, apenas 4% de todas aquelas emitidas. A fabricante de telemóveis chinesa Huawei foi a 16.ª empresa a receber mais patentes nos Estados Unidos, subindo quatro lugares em relação ao ano anterior.

Tech Crunch

Samsung avisa de descida de lucros

Depois de a Apple avisar os investidores de que os resultados seriam abaixo do esperado, a Samsung segue os passos e revê em baixa os valores previstos. A fabricante coreana anunciou que os lucros no trimestre que terminou a 31 de dezembro iriam ser mais baixos e as vendas menos expressivas do que estava inicialmente previsto. A empresa atribuiu a queda a uma procura inferior ao esperado pelos chips de memória.

Business Insider

Kroger junta-se a Microsoft para fazer frente a Amazon

A retalhista norte-americana Kroger trabalhou com a Microsoft para atualizar a tecnologia nas suas lojas. Tem prateleiras digitais com informação nutricional e de preços permitindo, exemplo, dinamizar a mudança de preços e implementação de campanhas de promoção. Também comunica com os smartphones dos clientes para identificar os produtos na lista de compras, colocando ícones nas prateleiras. O sistema está em teste em duas superfícies.

Engadget

Primeira mota elétrica de Harley Davidson chega em agosto

Já não falta muito para a icónica marca de motas Harley Davidson lançar a sua primeira edição elétrica. Será em agosto que se pode comprar a mota elétrica, por 30 mil dólares. Apelidada de Live Wire, tem uma autonomia em contexto urbano de aproximadamente 177 quilómetros. O veículo já está disponível em pré-venda.

