Wall Street sobe há três sessões. Tecnologia brilha

As bolsas norte-americanas estão em terreno positivo, prolongando os ganhos que se registam há três sessões consecutivas. Os investidores estão otimistas de que os EUA e a China vão chegar a um acordo para travar a escalada da guerra comercial, depois de o Presidente Donald Trump ter escrito no Twitter que as negociações, retomadas na terça-feira, estão a evoluir “muito bem”.

Neste contexto, o S&P 500 está a subir 0,95%. O industrial Dow Jones avança 1,13%, num dia em que o petróleo também está a recuperar em Nova Iorque, com uma subida de 1,71%, para perto dos 49,35 dólares o barril. Quanto ao tecnológico Nasdaq, valoriza 1,05%, registando uma subida acumulada que já supera os 3,75% desde o início de 2019.

Assim, em bear market desde o final de dezembro, o setor tecnológico continua a recuperar a todo o gás. A Amazon está a reforçar o estatuto de empresa mais valiosa da bolsa em Wall Street alcançado esta segunda-feira. O preço das ações da gigante fundada por Jeff Bezos está a aumentar 2,68%, com os títulos a cotarem em 1.671 dólares. A Netflix, que valorizou mais de 6% na sessão anterior, ganha 1,12%, a cotar perto dos 319 dólares.

A subida dos principais índices está a ser promovida pelo alívio dos receios em torno da guerra comercial. Esta terça-feira, Donald Trump presenteou os investidores com novidades acerca das negociações com a China. No Twitter, o Presidente dos EUA escreveu que “as conversações com a China estão a correr muito bem”.

As declarações do Presidente Donald Trump estão a dar esperança aos investidores de que vai ser encontrada uma solução para travar a imposição de novas tarifas aduaneiras entre as importações e exportações dos dois países.