IPO da Uber este ano? Pode não acontecer, diz o CEO

Os rumores de que a Uber entraria este ano para a bolsa podem não passar disso… de rumores. Dara Khosrowshahi diz, agora, que a empresa não tem pressas de realizar um IPO, preferindo esperar por uma melhor oportunidade do mercado. Embora admita que os investidores ficariam “desiludidos” se a abertura de capital não se realizasse, tranquiliza-os ao dizer que a Uber “ficaria bem”.

“Nós faremos isso [o IPO] quando estivermos prontos e, esperamos, quando os mercados estiveram num bom momento”, disse o CEO da empresa, em entrevista ao The Wall Street Journal, citado pelo Business Insider (conteúdo em inglês). Isto porque, justificou: a Uber tem um “balanço forte e, por isso, não precisamos de entrar em bolsa este ano”.

O IPO “é um desejo”, continuou Khosrowshahi, mas se isso não acontecer, não será um problema. “Eu ficaria desiludido e acho que os nossos acionistas também, mas a empresa ficaria bem”, afirmou.

Esta posição do CEO vem contrariar os comentários que teceu durante o ano passado, altura em que sublinhou várias vezes que a Uber estava “no caminho certo” para realizar um IPO este ano. No entanto, em setembro, durante uma entrevista à Reuters, já tinha referido que isso aconteceria quando as condições do mercado bolsista assim o permitissem.

Se o IPO vier a acontecer, a Uber pode ficar avaliada em 120 mil milhões de dólares, de acordo com as avaliações emitidas pelo Goldman Sachs e pelo Morgan Stanley. Estes valores são 66% mais elevados do que os estimados pela própria empresa, que se avaliou recentemente em 72 mil milhões de dólares depois de a Toyota ter realizado um investimento de 500 milhões para a produção de carros elétricos em conjunto com a Uber.