5 coisas que vão marcar o dia

A discussão do Plano Nacional de Investimentos para a próxima década em Conselho de Ministros é um dos principais destaques de um dia em que no Parlamento se discute uma proposta do Bloco de Esquerda para o fim dos vistos gold, em que os sindicatos da Função Pública se reúnem com o Governo para discutir aumentos salariais e os professores também se unem para acertar estratégias com vista a recuperarem os anos de serviço congelados. A nível de indicadores económicos, referência para a divulgação do resultado do inquérito às empresas exportadoras do INE que pretende medir o seu sentimento em relação às vendas de bens ao estrangeiro para este ano.

Plano Nacional de Investimentos em Conselho de Ministros

Os investimentos públicos para a próxima década são um dos principais temas a marcar o dia. Esta quinta-feira, o Plano Nacional de Investimentos 2030, cujos valores a aplicar na próxima década deverão ascender a mais de 20 mil milhões de euros é discutido em Conselho de Ministros. Estes deverão dar aval a um pacote de investimentos que se estendem das infraestruturas (aeroportuárias, portuárias, rodoviárias e, essencialmente, ferroviárias) à energia, agricultura (regadios) passando pela mobilidade sustentável.

Exportações. Quais as perspetivas para os próximos meses?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar esta quinta-feira as Perspetivas de Exportação de Bens, um indicador que resulta de um inquérito às empresas exportadoras e que mede o sentimento em relação às vendas de bens ao estrangeiro para este ano. Este indicador será conhecido um dia depois de o INE ter revelado que as exportações caíram 8,7% em novembro em relação ao mesmo mês de 2017, penalizadas pela greve dos estivadores do porto de Setúbal que afetou a saída de carros para exportação, designadamente da Autoeuropa.

Governo e sindicatos reunidos para discutir aumentos na Função Pública

O Governo e os sindicatos voltam a reunir-se esta quinta-feira para mais uma ronda negocial sobre os aumentos salariais da Função Pública. A reunião acontece depois de, no início de dezembro, o Executivo de António Costa ter anunciado que os 50 milhões reservados no Orçamento do Estado para 2019 para melhorar as remunerações na Administração Pública beneficiarão, afinal, somente os trabalhadores que ocupam os níveis mais baixos da tabela remuneratória.

Professores reunidos para tentar recuperar anos congelados

Esta quinta-feira inicia-se uma reunião de dois dias da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). Esta servirá para os professores e educadores que exercem funções no continente discutirem o modo e o prazo para, tal como os seus colegas da Madeira e dos Açores, conseguirem recuperar 9 anos, 4 meses e 2 dias de serviço cumprido durante os períodos de congelamento. Sobre a mesa também está a possibilidade de jogar também com a aposentação.

Fim dos vistos gold discutidos no Parlamento

Os vistos gold voltam a ser tema de discussão na Assembleia da República nesta quinta-feira. Os deputados irão discutir um projeto-lei apresentada pelo Bloco de Esquerda que tem como objetivo eliminar este mecanismo que o partido considera ser uma “perversidade”. Defende que os vistos gold não criaram postos de trabalho, e que a única coisa que fizeram foi com que casas de luxo possam ser compradas por estrangeiros com benefícios fiscais.