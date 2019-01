Depois de ter aberto guerra contra os produtos com baixa margem de lucro, a Amazon está, agora, de olhos postos numa nova estratégia. Desta vez, uma estratégia de publicidade que permite que as marcas enviem aos utilizadores da Amazon amostras gratuitas, de acordo com o que estes clientes costumam comprar.

Segundo o Business Insider (acesso livre, conteúdo em espanhol), com este método, a empresa liderada por Jeff Bezos ganhará terreno publicitário perante empresas como a Google e o Facebook. Isto porque, entre as três gigantes tecnológicas, a Amazon é a única que tem, não só os dados, mas também a capacidade para levar as amostrar até às casas dos clientes.

Claro que depende dos produtos em questão, mas este passo pode determinar a maior eficácia das amostras gratuitas em detrimento dos anúncios online, tanto no Facebook como no motor de busca da Google.

Em Portugal, a estratégia da Amazon ainda não foi implementada, nem sequer se sabe se vai, de facto, chegar a ser introduzida. Contudo, nos Estados Unidos, a empresa, com sede em Washington, já está a enviar amostras gratuitas aos clientes norte-americanos.

“A Amazon enviou-me uma amostra de café aleatoriamente. É porque eu tenho uns 15 tipos de café diferentes no meu carrinho [de compras]”, escreveu uma cliente no Twitter.

De acordo com a Amazon, não é preciso ser um cliente prime para receber estas amostras, basta que o utilizador tenha uma conta ativa no site. A ideia é sugerir produtos que podem ser, realmente, do agrado dos clientes da plataforma de e-commerce, surpreendendo-os.

Por enquanto, as caixas de correio nacionais ainda não vão receber estas “surpresas”, mas quem sabe no futuro não apareça uma pequena manteiga de amendoim ou uma saqueta de comida para gato na sua caixa de correio.