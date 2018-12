A Amazon está de olhos postos nos produtos com menos margem de lucro, aos quais chama de CRaP (can’t realize a profit). À lista não escapam os refrigerantes, as garrafas de água e os lenços de papel, de acordo com o The Wall Street Journal (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Este tipo de artigos é vendido, normalmente, por menos de 15 dólares e, além disso, têm associados custos de envio mais elevados, tendo em conta que são objetos pesados e/ou volumosos. Por isso mesmo, a gigante do comércio eletrónico quer inverter a estratégia, dando primazia aos artigos cuja margem de lucro é bastante melhor.

A empresa liderada e fundada por Jeff Bezos estará já a eliminar alguns artigos CRaP e, em alguns casos, a trabalhar com os fabricantes para encontrar outro tipo de soluções, que não a total eliminação da página web. É o caso dos produtos da Coca-Cola, que a Amazon quer continuar a comercializar, mas agora noutros termos.

A ideia é que, no caso específico da Coca-Cola, por exemplo, os produtos sejam enviados diretamente das instalações da marca para os consumidores, sem a necessidade de passar pelo centro da Amazon.

De acordo com os analistas consultados pela publicação norte-americana, a Amazon cresceu de tal modo que representa agora quase metade do comércio eletrónico, o que faz com que muitas marcas já não vejam a plataforma simplesmente como uma opção de venda online, mas sim como uma necessidade. Segundo a Emarketer, quase metade das pesquisas através da internet começam, aliás, nesta gigante do comércio online.