A manhã num minuto

Para o primeiro debate quinzenal deste ano, António Costa leva ao Parlamento o Programa Nacional de Investimentos 2030. O objetivo é conseguir uma maioria de dois terços para aprová-lo.

Prepare-se para nova subida dos preços dos combustíveis na próxima semana. O gasóleo vai aumentar mais três cêntimos enquanto a gasolina vai ficar 1,5 cêntimos mais cara.

As negociações sobre as subidas salariais na Função Pública chegaram ao fim. A base remuneratória da Administração Pública passa para 635 euros e os trabalhadores com aumentos perdem mesmo os pontos.

Preços, impostos e outras taxas. Tudo isto vai passar a estar discriminado nas faturas da luz, gás, mas também dos combustíveis. Estas novas faturas ainda devem demorar alguns meses a chegar.

Promotores têm 46 milhões para investir. Stephan Morais, Cristina Fonseca e Ricardo Torgal são responsáveis pela gestão do fundo, focado em investimento em startups de Portugal e Espanha.