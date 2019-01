Prepare-se para nova subida dos preços dos combustíveis. O gasóleo vai aumentar mais três cêntimos na segunda-feira, isto após o aumento de outros três cêntimos registado esta semana. A gasolina vai ficar 1,5 cêntimos mais cara.

Fonte do setor adiantou ao ECO que a próxima semana vai trazer combustíveis mais caros nos postos de abastecimento em Portugal.

No caso do gasóleo, o principal combustível usado pelos portugueses, vem aí uma subida de três cêntimos pela segunda semana consecutiva, atirando o preço para os 1,3319 euros por litro, o valor mais elevado desde 26 de novembro, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia. Feitas as contas, o diesel já aumentou seis cêntimos só este ano.

Para a gasolina, com o aumento expectável de 1,5 cêntimos, tudo aponta para que o litro deste combustível suba para 1,417 euros — preço mais alto desde 24 de dezembro, também de acordo com a mesma fonte.

Estes dados referem-se a preços médios calculados pela Direção-Geral de Energia nos postos em Portugal Continental. Ou seja, os combustíveis podem ter preços diferentes nos vários pontos de abastecimento em território continental.

(Notícia atualizada às 12h06)