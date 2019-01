Chegou um novo serviço de streaming, desta vez grátis. Foi pelas mãos da Amazon, através do site que funciona como uma base de dados de filmes IMDb. Tal como a maioria dos serviços tecnológicos que não se pagam, a plataforma será suportada por anúncios.

Chama-se IMDb Freedive, e tem uma lista inicial de cerca de 130 filmes e 29 séries, de acordo com a Variety (acesso livre, conteúdo em inglês). Por enquanto está apenas disponível nos Estados Unidos, e ainda não há indicação de quando será alargada ao resto do globo. Entre o catálogo incluem-se séries como “Heroes”, “The Bachelor” e “Duck Dynasty”, e filmes como “Memento”, “The Last Samurai” e “Midnight in Paris”.

A popularidade do site, que foi adquirido pela Amazon em 1998 e tem cerca de 250 milhões de utilizadores ativos por mês, será uma porta de entrada para o novo serviço de streaming. “Os clientes já contam com o IMDb para descobrir filmes e programas de televisão, e decidir o que ver”, apontou o fundador e CEO da IMDb, Col Needham, citado em comunicado.

Mais filmes e conteúdos vão ser adicionados à plataforma, nomeadamente originais do IMDb, tendo em conta também o feedback dos utilizadores para melhorar o serviço. O Freedive vai, “em breve, ficar disponível mais amplamente”, nomeadamente nas apps do IMDb, refere Col Needham.

Com este passo, a Amazon consegue mais uma fonte de receitas através dos anúncios, o que a aproxima de outras gigantes tecnológicas que dominam o mercado publicitário digital, como o Facebook e a Google.