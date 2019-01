Uma auditoria pedida pela própria EDP revelou falhas, desvios e incumprimentos na construção das suas barragens. A notícia é avançada pelo Expresso, nesta sexta-feira, que enumera a adjudicação direta de trabalhos a mais, a utilização de fatores não divulgados nos concursos, pagamento de prémios aos construtores mesmo depois de falharem prazo ou a não aplicação de multas contratualmente previstas, entre o conjunto de situações identificadas pela auditoria realizada pela consultora EY.

O jornal dá conta que essa auditoria foi realizada no final de 2017 a pedido da elétrica liderada por António Mexia, mas foi mantida “dentro da gaveta” desde que foram divulgadas as suas conclusões.

De acordo com o documento a que o Expresso teve agora acesso, o trabalho da EY descreve um conjunto de situações de deficiente controlo, por parte da EDP, dos projetos de construção de várias barragens, como a de Baixo Sabor, Ribeiradio Ermida e Foz Tua. Que implicaram desvios de custos, face aos inicialmente projetados, de centenas de milhões de euros.

Contactada pelo jornal, a EDP assumiu já ter começado a corrigir as falhas identificadas naquela auditoria. “A generalidade das situações identificadas no relatório de auditoria da EY eram já do conhecimento da equipa de gestão, na sequência de auditorias internas, e reporta-se ao período em que decorreu a construção, tendo sido definidas ações de melhoria dos procedimentos nesse mesmo período”, especifica a elétrica.

A empresa disse ainda que, “em 2018, a EDP decidiu contratar a EY para prestar apoio na implementação de algumas oportunidades de melhoria identificadas no seu trabalho de 2017 e reforço dos controlos, estando os referidos trabalhos já concluídos”.