Os enfermeiros especialistas em funções no Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão ser reconhecidos pelo Governo. Com esta decisão por parte do Executivo, perto de dez mil de um total de 18 mil profissionais aos quais a Ordem dos Enfermeiros atribuiu o título de especialista irão sair beneficiados, de acordo com o Expresso (acesso livre)

O reconhecimento representa, ainda, uma fatura anual de 40 milhões de euros.

A decisão acontece no dia em que as reuniões com todas as estruturas sindicais dos enfermeiros foram retomadas, prolongando-se até ao final desta sexta-feira. Quanto aos períodos de greve — convocados para este mês — ainda não se sabe se serão ou não mantidos.

Além da questão do reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista, em causa está, também, a alteração da idade de reforma e a contratação de mais profissionais. Sobre a segunda, o Ministério da Saúde anunciou no passado sábado a contratação de 850 novos profissionais para o SNS.

Ao ECO, fonte oficial do ministério de Marta Temido adiantou que “face ao volume de contratações (450 enfermeiros e 400 Assistentes Operacionais) e estando em causa contratos sem termo, o impacto financeiro corresponde a aproximadamente 14,4 milhões de euros ao ano“.

José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), em declarações emitidas pela RTP 3, disse que esta sexta-feira “houve evoluções na questão da carreira, ainda que tímidas”. E relembrou que “a grelha salarial continua muito aquém daquilo que é o justo trabalho dos enfermeiros”.

Além disso, o Executivo “não apresentou propostas em relação à aposentação (mais cedo), nem à compensação”, acrescentou o presidente do SEP.

(Notícia atualizada com mais informação às 13h26)