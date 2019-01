O Parque Industrial do Seixal vai receber a nova fábrica da multinacional de investigação farmacêutica Hovione, avança o Diário de Notícias. O projeto que envolve também a autarquia seixalense e a empresa Baía do Tejo deverá criar 200 postos de trabalho diretos altamente qualificados.

A mesma publicação escreve que os pormenores do investimento de 200 milhões de euros deverão vão ser conhecidos na próxima terça-feira, dia 15 de janeiro. No entanto, nos últimos meses, o presidente da autarquia disse publicamente que estava a ser negociado um acordo com uma empresa da área farmacêutica para que esta instalasse uma unidade fabril no Seixal.

O investimento deverá ajudar a empresa Hovione a desenvolver a capacidade na investigação e desenvolvimento de processos químicos e dispositivos médicos além da produção de princípios ativos para a indústria farmacêutica mundial. Além do investimento no Seixal, a empresa — que tem fábricas em Loures, China, Estados Unidos e Irlanda –, inaugurou em setembro um centro de investigação e desenvolvimento em Nova Jérsia (EUA) onde investiu 30 milhões de euros.

De lembrar, que o negócio entre a autarquia e a empresa faz parte do projeto de desenvolvimento dos parques industriais existente no Seixal, Barreiro, Almada e Estarreja que tem vindo a ser desenvolvido pela empresa Baía do Tejo e que é conhecido como Lisbon South Bay.