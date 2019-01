“Ilustre Casa de Ramires” à venda por 990 mil euros

A casa da Torre da Lagariça, inspiração de Eça de Queirós para escrever “A Ilustre Casa de Ramires” está à venda por menos de um milhão de euros, de acordo com a notícia adiantada pelo Sol. Localizada em Resende, o imóvel está classificado como Interesse Público desde setembro de 1977.

Foi o “local de visita e inspiração” para o famoso escritor português e data de 1937, lê-se no anúncio da Remax. Localizado em S. Cipriano, no concelho de Resende, o imóvel com 934 metros quadrados conta com 20 assoalhadas e dez quartos e está inserido numa área de 60 mil metros quadrados. Está à venda por 990 mil euros.

Conta ainda com “belos campos de cultivo e árvores de fruto”, vários jardins “de inspiração romântica”, uma “mata com bancos de pedra” e uma “réplica da torre que serviu de pombal”. A Eira Velha é o “ponto mais alto da quinta”. Aqui, diz-se, Eça de Queirós costumava sentar-se para “admirar a paisagem e escrever o romance”.

“A torre é um sólido torreão militar de linhas de planta quadrada, que serviu de ponto de vigia e prisão, sendo mais tarde construído o casario em volta da torre e tornada casa de habitação dos fidalgos”. Servia como defesa da linha do Douro mas, mais tarde, acabou por perder esse significado. Foi adquirida no século XVI pela família Pinto, “senhores da Torre do Chá e do Paço de Covelas”.