Edifícios da antiga PT vendidos por 13,7 milhões de euros

A Altice está a aproveitar a escalada de preços no setor imobiliário para alienar edifícios da antiga Portugal Telecom. No terceiro trimestre de 2018, a empresa liderada por Alexandre Fonseca arrecadou 13,7 milhões de euros com estes imóveis, escreve a edição desta quarta-feira do Jornal de Negócios (link indisponível).

As vendas constam do relatório e contas da Altice, onde os edifícios aparecem avaliados em 13,2 milhões de euros. Acabaram por ser alienados por um valor 500 mil euros superior àquele que lhes era atribuído contabilisticamente.

A empresa confirma a alienação de “alguns imóveis na cidade de Lisboa, essencialmente devolutos” à bracarense Almost Future, criada em 2016.

Estas vendas inserem-se no plano fundado por Patrick Drahi de vendas de ativos considerados não estratégicos em todos os mercados onde está presente.

O objetivo da empresa passa por melhorar os resultados financeiros e reduzir a dívida, depois de em 2017 ter falhado as expectativas dos investidores. Em Portugal, para além destes imóveis, a empresa já vendeu cerca de três mil antenas de telecomunicações.