Isabel Meirelles: Montenegro “não merece credibilidade”

Numa declaração que frisou ser “em nome pessoal” e que não vincula nem a direção do PSD, nem Rui Rio, Isabel Meirelles reagiu, esta tarde, à decisão de Luís Montenegro de desafiar o atual líder social-democrata para eleições diretas. A vice-presidente do partido critica a “demagogia” de Montenegro, que diz não merecer credibilidade. “Ele mente”, acusa.

A dirigente do PSD falava poucos minutos depois de Luís Montenegro ter anunciado a sua candidatura à liderança do partido. “Fiquei extraordinariamente surpreendida pelo tom de vacuidade, pelo tom politiqueiro de quem só diz mal. Não vimos ali expressa uma única ideia e isso deixa-me triste, porque esta direção tinha inaugurado uma nova maneira de fazer política”, começou por dizer, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

O único argumento apresentado pelo antigo líder parlamentar do PSD para se candidatar à liderança do partido, diz, é o dos fracos resultados nas sondagens. “E isto não é argumento em sítio nenhum”, contrapõe. Caso contrário, “Rui Rio não tinha sido eleito presidente da Câmara do Porto, nem teria sido eleito nas eleições diretas do PSD, nem sequer Passos Coelho tinha vencido as eleições legislativas”.

Por outro lado, diz, “é preciso não estar minimamente atento” para acusar o partido de não estar a fazer oposição. “Basta ver a densidade de documentos que foram produzidos pelo Conselho Nacional”, refere, destacando as áreas da saúde, da educação e dos fundos estruturais. “Foram produzidos imensos documentos, foram feitas 104 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Há uma progressão enorme. Há uma produção de ideias que não se pode acusar o PSD de não ter”, acrescentou.

A vice-presidente do PSD conclui acusando Montenegro de mentir e garantindo que a atual direção vai fazer tudo para continuar a liderar o maior partido da oposição. “Luís Montenegro não quer salvar o PSD. Este é um plano arquitetado do passado. Quer salvar, sobretudo, as pessoas que o rodeiam e ele próprio. E faz uma coisa muito grave no sistema político. Ele mente. Disse, no passado, que só faria oposição a António Costa, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e disse também que não deveria haver um congresso extraordinário se não apenas depois das legislativas”, sublinhou.

“Uma pessoa assim não nos merece credibilidade. Tudo faremos para que o PSD continue a ser o maior partido do espetro político português”, assegurou.