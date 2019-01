Luís Montenegro avança contra Rio. Miguel Morgado pondera

Os críticos de Rui Rio já reuniram assinaturas suficientes para convocar um Conselho Nacional extraordinário, com vista a destituir o atual líder, avança o Expresso, esta quinta-feira. Luís Montenegro, por seu lado, está a preparar-se para anunciar que está disponível para se candidatar à liderança do PSD. A declaração será feita já esta sexta-feira, às 16h00, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Entretanto, também Miguel Morgado, atualmente deputado, está a mostrar-se disponível para liderar o partido.

O semanário detalha que os promotores deste movimento já reuniram mais de 33 assinaturas, o número necessário para convocar um Conselho Extraordinário. “Não foi difícil”, refere uma fonte ao Expresso, dando a entender que há um clima de descontentamento dentro do partido.

O anúncio de Luís Montenegro, acrescenta o mesmo jornal, será feito numa declaração na sexta-feira, no CCB, onde se mostrará disponível para liderar o PSD e desafiará Rui Rio para que marque de imediato eleições diretas no PSD.

O antigo líder parlamentar do PSD tem sido pressionado por vários elementos do partido para avançar contra Rui Rio, mas, até agora, tem rejeitado esta hipótese, chegando a afirmar que o atual líder do partido “tem o direito a disputar as legislativas”. A sucessiva queda do PSD nas intenções de voto terá sido o fator que levou Montenegro a mudar de posição.

Entretanto, também o deputado Miguel Morgado está a mostrar-se disponível para concorrer pela liderança do PSD. O antigo assessor do gabinete de Pedro Passos Coelho adiantou, esta quinta-feira, à entrada da Convenção Europa e Liberdade, que admite avançar com uma candidatura caso sejam marcadas eleições diretas.