Luís Montenegro está preocupado com o “estado em que o PSD chegou”. “É mau e preocupante” com esta liderança, a de Rui Rio, disse o social-democrata, antecipando um resultado muito negativo nas legislativas. Neste sentido, e numa altura em que vê o Partido Social Democrata (PSD) à beira do “abismo”, anunciou a sua candidatura à presidência do partido.

“Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD”, afirmou Montenegro durante a conferência de imprensa, acrescentando que está na hora de “salvar o partido” de uma derrota “humilhante”.

“Mostre coragem e não hesite em marcar eleições internas“, disse, confrontando diretamente o atual líder social-democrata. Montenegro considera que, de um lado, está a ideia de Rui Rio, “de um partido pequeno, perdedor e satélite do Partido Socialista [PS]” e, do outro lado, a sua estratégia, “de um PSD grande, ganhador, com votação maioritária e autónomo do PS”.

E durante o seu discurso recordou: “Sempre fui e sou um homem totalmente livre. Disse que se fosse preciso estar cá, cá estaria. E cá estou. Disse que se sentisse que devia avançar, não pediria licença a ninguém. E não pedi”.

Agora, passado um ano da liderança de Rui Rio, o balanço é que o político “falhou”, tanto na oposição ao Governo, como na apresentação de uma estratégia sólida. “Ao fim de um ano, não se reconhece um projeto, uma estratégia ou um posicionamento, enquanto os portugueses assistem ao desfile de António Costa”, referiu.

"Esta estratégia colocou o PSD como muleta do PS e Rui Rio como bengala de António Costa.” Luís Montenegro Presidente do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata

“Esta estratégia colocou o PSD como muleta do PS e Rui Rio como bengala de António Costa”, afirmou. Luís Montenegro criticou, também, a desunião do partido e os números das sondagens, que diz nunca terem sido tão baixos como atualmente, com intenções de votos na ordem dos 24% ou 25%.

“A única preocupação da atual liderança do PSD é debitar justificações para a derrota que ela própria pre-anuncia”, disse. “Tudo isto é mau. A democracia precisa de uma oposição como deve ser, com ambição e espírito ganhador”, continuou.

Mas o desafio foi também na direção do primeiro-ministro, António Costa. “Estou aqui para dizer ao país que precisamos de um Governo novo e de um novo primeiro-ministro. Estou aqui para ser o adversário que António Costa não teve ao longo do último ano“, referiu Luís Montenegro.

