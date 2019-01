A sócia da SRS Advogados, Alexandra Valente, foi nomeada para a lista das 50 mulheres advogadas mais inspiradoras em Espanha e Portugal (Inspira LAw´s 50 Most Inspiring Women Lawyers), publicação dinamizada pela Iberian Lawyer.

Alexandra Valente foi distinguida pelo seu “conhecimento no setor Financeiro/Bancário, a sua habilidade na resolução de problemas e capacidade de liderança”.

Com mais de 20 anos de experiência, a advogada portuguesa conta com uma vasta experiência em operações no setor financeiro e bancário (designadamente emissões de dívida, securitizações, financiamentos a empresas e a operações imobiliárias, aquisições no setor bancário) bem como fundos e investimento e private equity.

A pesquisa para o diretório Inspira LAw 2019 Top 50 Women, da Iberian Lawyer, é feita entre mais de 1.000 advogados em Espanha e Portugal.