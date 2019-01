Na véspera de completar um ano como presidente do PSD, Rui Rio acaba de anunciar que vai convocar conselho nacional para votar moção de confiança. O líder responde assim ao desafio lançado por Luís Montenegro para convocar de imediato eleições para a liderança do partido.

“Se esse for o seu entendimento, o conselho pode retirar a confiança à direção nacional e assumir democraticamente a responsabilidade de a demitir. Se os contestatários não conseguiram reunir as assinaturas para a apresentação de uma moção de censura, eu próprio facilito-lhes a vida e apresento, no âmbito da mesma disposição estatutária, uma moção de confiança“, diz Rui Rio, numa declaração aos jornalistas, este sábado no Porto.

“Há momentos para unir e momentos para clarificar”, diz o presidente do PSD, lembrando que foi o primeiro a tentar unir o partido, logo no congresso nacional, ao apresentar listas conjuntas com o seu adversário, Pedro Santana Lopes, para os órgãos nacionais. “Infelizmente persistem aqueles que preferem a guerrilha permanente à unidade do partido, apesar do seu candidato, em quem tudo apostaram, já nem sequer estar no PSD”, diz Rui Rio numa referência à saída de Santana Lopes para formar o Partido Aliança.

“O momento é de clarificação“, acrescenta Rui Rio, sublinhando que “a manutenção do clima de guerrilha que tem vindo a ser fomentado não é possível fazer um trabalho eficaz na construção de uma alternativa que o país precisa e que o PSD tem obrigação de apresentar”. Rio recusa assim o apelo à realização de eleições diretas sugerido por Luís Montenegro e manifesta o desejo que o conselho nacional escolha “livremente” qual deve ser o rumo do partido. Um conselho que lhe poderá ser mais favorável.

De acordo com o Expresso, foi na sexta-feira que a direção do PSD entregou ao presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, o requerimento para a convocação extraordinária daquele órgão. Um requerimento que não pede urgência nem sugere uma data, confirmou o próprio Mota Pinto, ao Expresso. A data do Conselho Nacional extraordinário do PSD será marcada no início da semana, revelou Mota Pinto à Lusa.

Rio acusa Montenegro de servir o PS e António Costa

“Lançar o PSD numa nova disputa interna à porta de eleições é fazer o jogo do PS e prestar serviço de primeiríssima qualidade a Costa”, acusa Rui Rio, justificando assim a sua opção de rejeitar o repto lançado por Montenegro. Na sexta-feira à noite, depois de uma reunião de 45 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa — que alegadamente nada teve a ver com a vida do PSD — Rio tinha dito que não ia fazer de conta que nada aconteceu.

Num ataque direto ao seu opositor, o presidente do PSD frisou que “Luís Montenegro entende que o partido se deve atolar num longo processo interno abandonando a oposição ao PS“. “Não há memória de na história da democracia um dirigente ter lançado tamanha confusão e instabilidade no seu partido a tão pouco tempo de eleições“, atira Rui Rio. “É difícil de imaginar um maior serviço ao PS e ao Governo“, acrescenta.

Para Rui Rio esta atitude, revela “a maturidade política e o sentido de responsabilidade” de Montenegro, que na sua opinião não está à altura da “complexidade que as circunstâncias exigem”. Na opinião do presidente do PSD, o seu adversário “apenas se move pela tentativa de manter lugares nas próximas listas do partido”.

“O PSD não é um partido unipessoal. É grande demais para estar subjugado a agendas pessoais“, defende Rio. “O PSD é grande demais para estar sujeito a constantes manobras táticas ao serviço de interesses”, umas “mais às claras” outras “mais obscuras, sob um manto de secretismo”, acrescentou Rio, naquela que pode ser entendida como uma referência à Maçonaria.

Para Rui Rio, nem o partido nem o país devem estar subjugados às vontade de alguém que teve a possibilidade de se apresentar como candidato à liderança do PSD, mas que, “por razões táticas”, optou por não o fazer. “Tem o país de padecer por Luís Montenegro ter agora vontade de ser presidente do PSD?“, questionou o líder, recordando que, no passado, apesar dos vários apelos que recebeu para liderar o PSD em diversas ocasiões, nunca o fez porque “nunca participaria em golpes palacianos para enfraquecer uma liderança legitimamente eleita”.

O presidente do PSD reiterou ainda a sua visão e a sua estratégia para a liderança do partido e do país. Ou seja, apoiar as reformas estruturais que o país necessita. Rio lembra que assumiu a liderança do PSD com “um sentido de missão e de disponibilidade para trabalhar em prol de Portugal“. E que é “obrigação patriótica de todos os partidos estarem disponíveis para dialogar de modo a levar a cabo essas reformas”. Declarações para aqueles que o acusam de dar a mão a António Costa, nomeadamente através da assinaturas de acordos no âmbito da descentralização, mas também dos fundos comunitários.

“Os partidos têm de ser capazes de se reforma e libertar das teias de interesse em que se envolverem“, afirma Rio. E conclui: “Nunca enganei ninguém. Sempre disse que era esta a minha visão e a base do meu projeto. Foi isto que os militantes do PSD livremente escolheram e a isto estou obrigado a cumprir”.

No entanto, de acordo com a mais recente sondagem essa estratégia não está a colher os melhores frutos. O último estudo da Eurosondagem para o Expresso e para a SIC revela que o PSD caiu dois pontos percentuais para os 24,8% nas intenções de voto. Se as eleições fossem agora, este poderia ser o pior que o partido já teve em legislativas desde os 24,3% conseguidos por Sá Carneiro em 1976.

