A percentagem de pensionistas em risco de pobreza na União Europeia (UE) foi, em 2017, de 14,2%. Um valor ligeiramente acima do que foi verificado no passado ano de 2016 (13,8%) e que permite concluir que o seguinte: um em cada sete pensionistas na UE estava, nesse ano, em risco de pobreza. A situação em Portugal é ainda mais grave. De acordo com dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), em Portugal 15,1% das pessoas reformadas estão em risco de pobreza. O valor está ligeiramente acima da média da União Europeia, que, em 2017, estava nos 14%.

Olhando para os últimos anos, o pico foi atingido em 2010 quando 18,5% dos pensionistas estava em risco de pobreza. Desde então houve uma melhoria das condições. Em 2013 verificou-se o número mais baixo (12,8%), mas, a partir daí, a tendência tem sido crescente. Exceto nos anos de 2016 para 2017, em que o país conseguiu diminuir a percentagem 0,9 pontos percentuais.

Mas há ainda quem apresente um risco de pobreza para os reformados mais preocupante. É o caso da Estónia, o país no topo da lista dos 27 Estados-membros da UE. Na Estónia, 46% dos pensionistas estão em risco de pobreza, seguindo-se a Letónia (43,7%) e a Lituânia (36,7%).

O país europeu que apresenta as melhores condições é França, onde apenas 7% dos pensionistas estão em risco de pobreza. No segundo lugar do pódio fica a Eslováquia (7,6%) e, no terceiro, a Dinamarca (8,6%).

O género é, também, um fator que influencia este risco. Em toda a União Europeia, durante o período entre 2010 e 2017, a percentagem de mulheres pensionistas em risco de pobreza tem sido quase sempre cerca de dois ou três pontos percentuais superior à taxa para os reformados do sexo masculino.

Em 2017, havia quatro Estados-membros nos quais a proporção de risco de pobreza das mulheres pensionistas era mais de dez pontos percentuais superior à dos homens pensionistas. É o caso da Estónia, da Lituânia, da Bulgária e da Letónia.

Por outro lado, no mesmo ano, havia quatro países — Malta, Espanha, Itália e Dinamarca — que apresentavam percentagens de risco mais elevadas no sexo masculino.