O verde é a cor predominante esta manhã na praça lisboeta. Apenas cinco das 18 cotadas nacionais estão a negociar na linha de água ou abaixo dela. A Jerónimo Martins ganha mais de 6% e é a estrela da sessão, depois de ter anunciado uma subida homóloga das vendas de 6,5%, em 2018.

No arranque da segunda sessão da semana, o índice de referência nacional estava a valorizar 1,09% para 5.004,61 pontos. O PSI-20 valoriza agora 0,67%. Nas restantes praças do Velho Continente, o cenário é idêntico. O Stoxx 600 abriu em alta 0,6%, o alemão Dax 1,1%, o francês CAC 0,8% e o espanhol Ibex 0,7%.

Este desempenho explica-se pela anúncio de que a China irá cortar os impostos de modo a fomentar o crescimento da sua economia (a desaceleração chinesa tinha feito os mercados tremerem, na primeira sessão da semana). A pesar sobre as praça europeias estão, por outro lado, as expectativas geradas em torno do acordo do Brexit, que será votado esta tarde, sendo já possível prever o seu chumbo, avança a imprensa britânica.

Por cá, destaque para a dona do Pingo Doce. Depois de ter revelado que, em 2018, as suas vendas cresceram, em termos homólogos, 6,5% para 17,3 mil milhões de euros, a Jerónimo Martins está a animar as negociações, esta manhã, na praça lisboeta. Os títulos da retalhista estão a valorizar 6,39% para 11,48 euros.

Este sentimento positivo é seguido pela retalhista Sonae, que vê as suas ações acelerarem 1,97%, para os 88 cêntimos.

A par desta, também a Mota Engil está a ter uma manhã sorridente. As ações da construtora sobem 1,03% para 1,76 euros. Isto após ter anunciado que vai reclamar das decisões da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos sobre a forma de cálculo e as novas tarifas reguladas para o tratamento e recolha seletiva de resíduos urbanos.

No setor energético, apenas a Galp Energia está a negociar em terreno positivo. Os seus títulos sobem 0,1% para 14,57 euros.

Os restantes títulos do setor energético seguem em terreno negativo: REN, EDP e EDP Renováveis. As ações da empresa liderada por António Mexia recuam 0,62% para 3,059 euros e as da EDP Renováveis 0,38% para 7,90 euros.

Destaque ainda para as papeleiras. Os títulos da Navigator valorizam 1,03% para 3,934 euros, os da Altri 0,64% para 6,33 euros. A Semapa destoa no setor, cm os seus títulos a recuarem 0,41%, para os 14,52 euros.

(Notícia atualizada às 10h26 com novas cotações).