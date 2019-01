Depois da reforma, há um leque de possibilidades. Se há quem opte por dedicar-se a um hobbie, há também quem pense em mudar de vida, mudando mesmo de país ou de cidade. A pergunta já deve ter surgido na sua cabeça: “Onde vou passar a minha reforma?”. A Live and Invest Overseas e a International Living (IL) — duas especialistas no assunto — elegem o Algarve e Portugal como destinos preferidos.

No top 10 da International Living dos melhores países para viver em 2019, depois de reformado, com uma reforma inferior a 1.800 dólares por mês (o equivalente a cerca de 1.569 euros), Portugal surge como o primeiro país europeu da lista.

Portanto, já sabe, se a sua ideia for ficar na Europa, não precisa de ir muito longe. Talvez mais para sul, rumo ao Algarve, já que esta é a cidade número um do top 10 da Live and Invest Overseas.

De acordo com esta empresa, o Algarve é a melhor escolha, começando pelo clima, passando pelos cuidados de saúde e terminando na vantagem linguística. “Há sol durante todo o ano e os invernos são curtos e suaves. Não terá de remover novamente a neve”, explica a Live and Invest Overseas.

Por um lado, “as instalações médicas e de saúde são acessíveis e de alta qualidade, com dois grandes hospitais perto” e, por outro lado, “o inglês é amplamente falado”. Estradas bem conservadas, residências para reformados, segurança e baixa criminalidade são apontadas, ainda, como outras vantagens para os pensionistas estrangeiros embarcarem com destino ao Algarve.

Mas atenção: não é só o Algarve que sai “vaidoso” deste top. Cascais também aparece na lista, mais precisamente no quinto lugar do ranking.

Percorra a fotogaleria para ficar a conhecer os dez melhores locais do mundo, de acordo com a Live and Invest Overseas, para passar os anos da reforma:



















Outra empresa, a International Living (IL), realizou um ranking no mesmo sentido. Entre todos os países do mundo, Portugal surge como o sétimo melhor para passar os anos da reforma. Contudo, é o primeiro país europeu que aparece na lista. O pódio pertence ao Panamá, seguindo-se a Costa Rica e o México.

Nesta lista, além de Portugal, há apenas mais um país europeu, Espanha, que surge no décimo lugar do ranking.

Conheça os dez melhores países onde a reforma é um “destino” de sonho: