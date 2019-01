A poucas horas de o Parlamento britânico votar o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Mario Draghi aproveitou a celebração dos 20 anos do Euro, no Parlamento Europeu, para pedir maior união na Europa. “Juntos somos mais fortes”, disse o presidente do Banco Central Europeu (BCE) em Estrasburgo.

Draghi sublinhou que, através do mercado único, a Europa “tem um motor poderoso para assegurar um crescimento sustentado, capaz de suportar os nossos padrões de vida”. “No longo prazo, a prosperidade económica e a estabilidade podem ser melhor asseguradas se os Estados membros o fizerem em conjunto”, reforçou o líder do BCE.

O Parlamento britânico realiza esta terça-feira o chamado “voto significativo” ao acordo proposto pelo Governo conservador da primeira-ministra, Theresa May, para a saída da União Europeia dentro de 73 dias, a 29 de março.

Os deputados vão começar perto das 12h00 horas o quinto e último dia de debate sobre o acordo para o Brexit, que começou na passada quarta-feira, e que vai encerrar pelas 19h00 horas com uma declaração da chefe do Governo.

Sobre os 20 anos da moeda única, Draghi lembrou que “nem todos os benefícios do euro foram possíveis em todos os países”. Isto porque “as reformas estruturais são necessárias. E fosse qual fosse o sistema monetário, esses países iriam precisar dessas reformas para tirar benefícios”, explicou.

Em Estrasburgo, a convite do Parlamento Europeu