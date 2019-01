Lisboa vai ter novo centro de congressos até 2023

Lisboa deverá ter um novo centro de congressos até 2023, altura em que o projeto de expansão da capacidade aeroportuária estará concluído e a procura turística pela capital portuguesa irá, por isso, aumentar significativamente. A promessa foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa à Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), como compensação pelo aumento da taxa turística em Lisboa para os dois euros por noite.

A informação foi anunciada, esta terça-feira, por Raul Martins, presidente da AHP, num encontro com vários grupos hoteleiros. Segundo o responsável, numa reunião que decorreu no dia 21 de dezembro, Fernando Medina assegurou que “o aumento da taxa turística destina-se a fazer face ao investimento para a construção do novo centro de congressos de Lisboa e à ampliação do pavilhão de exposições do Parque das Nações“.

Aos jornalistas, Raul Martins detalhou que esta foi a forma encontrada pela Câmara de Lisboa para obter o apoio da hotelaria para o aumento da taxa turística. O presidente da AHP adianta ainda que o autarca garantiu que o novo centro de congressos será construído no Parque das Nações e concluído até 2023.

No ano passado, Fernando Medina já tinha apontado esta construção como um dos objetivos para este ano. “2019 será, certamente, o ano em que vamos discutir, de novo, a criação de um centro de congressos e a ampliação da capacidade para o turismo de congressos”, disse o presidente da Câmara de Lisboa, durante a IV Cimeira do Turismo Português.

Antes disso, chegou a estar previsto um projeto no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, que nunca avançou. Em 2017, Vítor Costa, presidente da Associação de Turismo de Lisboa, justificava que um novo centro de congressos fazia sentido “numa área de negócios em sentido lato, numa zona de desenvolvimento da cidade”, o que não era o caso desta infraestrutura.

Tal como já tinha sido anunciado, o aumento da taxa turística de Lisboa vai ainda servir para financiar a ampliação dos pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, para continuar a dar resposta ao Web Summit, bem como para investir na higiene urbana.