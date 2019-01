Marcelo Rebelo de Sousa apontou o dedo. A Justiça não pode ter ódios pessoais, “não pode ser fruto de despiques sociais, não pode criar preconceitos definitivos antes e durante as investigações”. Porque, segundo o Chefe de Estado, são sim os últimos tribunais a intervir — neste caso os de 1ª instância ou da Relação — que revelam a verdade. “De todos nós depende evitarmos olhar para a Justiça como se olha para a política ou como um despique social das várias áreas”, numa clara alusão aos processos mais mediáticos e aos julgamentos em praça pública.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na abertura do ano judicial, no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça. “Sem essa cultura cívica e de exigência, os cidadãos tenderão a se satisfazerem com uma Justiça mínima e minimalista”, segundo o Chefe de Estado. “Crescerão assim os julgamentos em praça pública, os alaridos, depois clamores, dos injustiçados”. Porque essa Justiça minimalista só cria mais injustiçados. Porque, “queremos uma Justiça mais exigente e mais exemplar”.