A tarde num minuto

A dona da Meo lançou um programa para trabalhadores com mais de 50 anos, em que paga pelo menos 80% do salário mensal até à reforma. Promete que as saídas são voluntárias no chamado “Programa Pessoa”.

O primeiro-ministro avisou que o país tem de continuar a seguir uma política económica “cautelosa” e “equilibrada” para evitar expor-se a uma gripe que evolua depois para uma pneumonia.

A empresa de brinquedos já não vai entrar em bolsa. Oferta de ações tinha sido estendida até 1 de fevereiro, mas a procura reduzida acaba por deixar cair a operação.

O ex-ministro socialista já deu entrada no Estabelecimento Prisional de Évora para cumprir pena de cinco anos por três crimes de tráfico de influência. Terá direito a uma cela individual.

O site Amadeus coopera com 44% de todas as companhias aéreas de todo o mundo, incluindo a TAP. A falha permitia a qualquer pessoa ter acesso a dados pessoais e à reserva de qualquer passageiro.