A CMS, uma das 10 maiores global law firms, juntamente com o jornal alemão Die Zeit, volta a organizar o seu evento anual em Davos no dia 23 de Janeiro, para discutir as tendências atuais no mundo dos negócios. Este ano, o tópico eleito para discussão é “O Poder das Plataformas: um Novo Modelo de Negócio” e conta com a intervenção do Presidente Executivo do Deutsche Bank, do Executive Partner da IBM Automation Platform Leader Europe e do Vice-Presidente do Booking.com.

José Luis Arnaut, managing partner da CMS Rui Pena & Arnaut e membro do Executive Board da CMS, estará presente no evento que acontece por ocasião da Cimeira do Fórum Económico Mundial, em Davos.

Em comunicado enviado pelo escritório, José Luis Arnaut defende que “na CMS damos uma importância muito grande a este evento que organizamos todos os anos em Davos, porque nos permite ouvir alguns dos players económicos e empresariais mais relevantes do mundo sobre as tendências que mais impactarão os seus negócios. O tema eleito para este ano – “O Poder das Plataformas: um Novo Modelo de Negócio” – foi quase uma evidência, na medida em que coloca desafios, diria até de sobrevivência, a todos os setores de atividade. O mundo já mudou para os consumidores e para os clientes. É preciso aprender com as empresas que ajudaram a mudá-lo e é um privilégio termos este nível de speakers no nosso evento”.

No evento agendado para o próximo dia 23 de Janeiro, Christian Sewing, Presidente Executivo do Deutsche Bank, vai partilhar a sua visão sobre a razão pela qual a inovação digital e novos modelos de negócio vão mudar radicalmente o negócio da banca no futuro.