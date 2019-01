Manuel Barrocas condecorado pelo Governo do Japão

O Conselho de Ministros do Governo do Japão, na sua sessão de 23 de outubro de 2018, decidiu atribuir a Manuel Barrocas a condecoração “Order of Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon”.

A cerimónia de entrega terá lugar na Embaixada do Japão em Lisboa, presidida pelo Embaixador em Portugal daquele País, Senhor Jun Niimi, no dia 13 de fevereiro do ano corrente.

A “Order of Sacred Treasure” é atribuída, conforme as classes, a personalidades que se tenham distinguido na prestação de serviços profissionais relevantes ao Governo do Japão e à comunidade empresarial ou a associações cívicas deste País, designadamente no exterior, como é o caso. É uma condecoração de significativo valor na hierarquia das condecorações japonesas.

Manuel Barrocas tem prestado à Embaixada do Japão em Lisboa, desde há mais de 35 anos, serviços de consultoria jurídica, bem como a uma parte significativa de empresas e associações japonesas com atividade em Portugal.