Manuel Barrocas foi nomeado presidente do importante Comité Internacional da IADC – International Association of Defense Counsel, que é uma associação de advogados norte-americana sem fins lucrativos, com sede em Chicago e constituída em 1920.

A origem e a razão de ser desta associação profissional relaciona-se com questões específicas da justiça norte-americana no início do século XX, nomeadamente as relações entre a sociedade e o sistema judicial.

Ao longo dos quase 100 anos de existência da organização evoluiu para o estudo e a formação profissional de advogados e juristas de empresa de outras matérias próprias de diferentes campos do Direito e, simultaneamente, sobre a aplicação do Direito a questões sociais e da moderna tecnologia, tais como a diversidade e a integração social, os avanços tecnológicos e o seu impacto na aplicação do Direito, o direito comparado e muitos outros.

O IADC conta atualmente com 4.500 membros espalhados por 50 países do Mundo.

Realizou em Lisboa, no mês de Julho do ano transato, a sua mais importante reunião anual, tendo nela participado cerca de 700 profissionais do Direito e acompanhantes.

É motivo de assinalável honra o facto de um advogado português se encontrar na direção da atividade internacional desta organização.