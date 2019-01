Nova gestão do Santander Totta tem “luz verde” do BCE

Pedro Castro Almeida, que sucede a António Vieira Monteiro na liderança do Santander Totta, bem como a sua equipa de administração receberam “luz verde” do Banco Central Europeu para assumirem funções. A nova gestão entra “de imediato em funções plenas”, refere o banco.

“O Banco Central Europeu informou hoje ter concluído o processo de adequação e avaliação (Fit and Proper) dos órgãos sociais do Santander Totta para o triénio 2019-2021”, revela o banco em comunicado. “Com esta decisão, a totalidade dos membros propostos para o conselho de administração e a respetiva comissão executiva entra de imediato em funções plenas“, sublinha.

Além de Castro Almeida, a nova comissão executivas é composta ainda por Manuel Preto (será vice-presidente deste órgão, mantendo-se como CFO), Inês Oom de Sousa, Amílcar Lourenço, Isabel Guerreiro e Miguel Belo de Carvalho.

Os três últimos nomes são novidade, embora todos venham de dentro do banco. Amílcar Lourenço era responsável pela área de risco, Isabel Guerreiro tinha a seu cargo projetos na transformação digital e Miguel Belo de Carvalho liderou equipa que coordenou a integração do Banif e do Popular Portugal.

Face à anterior equipa de gestão, saem assim João Baptista Leite, José Leite Mais e Luís Bento dos Santos.

Por outro lado, vão assumir funções como administradores não executivos José Carlos Sítima (será vice-presidente do conselho de administração, Ana Isabel Morais, Andreu Plaza Lopez, Daniel Traça e Isabel Mota. Isto para lá de Vieira Monteiro, que será o chairman. Aqui há membros que vêm de fora do grupo Santander: Daniel Traça, que ainda esta quarta-feira foi reeleito diretor da Nova SBE; e Ana Isabel Morais que é associate dean do ISEG e conta com passagens pela EPAL e pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

O único espanhol a integrar o conselho de administração do Santander Totta é Andreu Plaza Lopez, que é atualmente senior advisor para o CEO do grupo Santander.