Depois do acordo negociado pelo Governo ter sido chumbado pelos deputados britânicos, o “Plano B” da primeira-ministra Theresa May para o Brexit já tem data para ir a votos. Os deputados do Parlamento britânico vão votar no próximo dia 29 de janeiro. A novidade foi dada pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom, na Câmara dos Comuns, e avançada pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

“Um dia inteiro de debate da moção terá lugar na terça-feira, 29 de janeiro, sujeito à concordância da Câmara”, disse a ministra.

Dias antes, o “Plano B” de May deverá ser apresentado nos Comuns, como ficou previsto por uma lei aprovada pelos deputados na semana passada. Até esse dia — marcado para 21 de janeiro — a primeira-ministra britânica deverá manter as negociações com os vários líderes partidários, com o objetivo de conseguir alterações ao acordo proposto inicialmente, chumbado por 432 votos contra e 202 a favor.

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista — o maior partido da oposição –, disse, enquanto discursava em Hastings (Inglaterra), que se recusava a participar nas negociações com May, caso a primeira-ministra não excluísse a opção de uma saída sem acordo, um cenário que admite “arriscar a economia e o emprego” do Reino Unido.

“A primeira-ministra sofreu a derrota mais devastadora no Parlamento, na questão mais importante que o nosso país enfrenta. Foi a maior derrota de qualquer Governo na história política britânica”, afirmou, acusando Theresa May de estar a “enviar o país para o penhasco”.

Acreditamos que um novo resultado para o país como um todo obrigaria a novas eleições. Jeremy Corbyn Líder do Partido Trabalhista

“Acreditamos que um novo resultado para o país — como um todo — obrigaria a novas eleições”, afirmou Jeremy Corbyn, justificando o facto de ter entregue a moção de censura, à qual Theresa May sobreviveu. Contudo, Corbyn avança que regressará à moção.

Se fosse agora, o cenário era outro…

Caso os britânicos votassem novamente pela permanência ou não do Reino Unido na União Europeia, os resultados seriam bastante diferentes. De acordo com um estudo da YouGov, uma empresa de estudos de mercado, avançado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), neste momento, a maioria dos britânicos votaria pela permanência da UE.

Esta seria mesmo a decisão ganhadora, com uma margem de 12 pontos percentuais. Ou seja, 56% dos votos seriam no sentido de não abandonar a UE, evitando assim o Brexit. A pesquisa da YouGov contou com uma amostra de 1070 adultos.

Além de quem vota contra ou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, há também quem se abstenha (6%) e quem esteja indeciso, sem saber em que opção votar (7%).

Recorde-se que no referendo de 23 de junho de 2016, 17,4 milhões de eleitores (51,9%) apoiaram a saída do Reino Unido da União Europeia, enquanto apenas 16,1 milhões (48,1%) apoiaram a permanência. Já a taxa de abstenção rondou os 26%.

(Notícia atualizada com mais informação às 12h20)